Под Якутском тушили загоревшийся из-за проводки «КАМАЗ»

Фото: МЧС Якутии

Пожарные сегодня днем тушили грузовик, который загорелся в районе Якутска. ЧП произошло на 27 километре Покровского тракта – там прямо на дороге загорелся «КАМАЗ».

Сообщение поступило пожарным в 14:16, первый расчет прибыл через несколько минут, однако к тому моменту грузовик уже был объят открытым пламенем. Пожар сотрудники МЧС потушили, но кабина авто была серьезно повреждена.

«Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются», – добавили в МЧС.

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