В Якутии проведут конкурс «Ретро-Якутск» на лучший образ горожанина советской эпохи

Фото: мэрия Якутска

В Якутске ко Дню города проведут конкурс «Ретро-Якутск»: жителей приглашают примерить на себя образ горожанина образца прошлого столетия, а вернее – 50-70-х годов двадцатого века. Принять участие могут все желающие жители Якутска без возрастных ограничений.

Как рассказали в мэрии, организаторы конкурса хотят возродить традиции «винтажной моды». Сам конкурс проведут 11 сентября: принимать заявки начнут утром от всех горожан, чья одежда и аксессуары попадают в образ. Сами участники должны будут представиться и рассказать о своем образе.

Оценивать образ конкурсантов будут по 10-балльной шкале: жюри рассмотрят художественную и эстетическую зрелищность участника, оригинальность образа, соответствие костюма заявленной эпохе. Победителей наградят дипломами и призами, также всем участникам вручат сертификаты и памятные сувениры.

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