Погода в Якутске на четверг, 1 сентября

В ночь на 1 сентября в окрестностях Якутска прогнозируются заморозки

Начало учебного года Якутск встретит небольшим дождем и прохладным ветром до 8 метров в секунду. Ночью в пригороде ожидаются заморозки.

«Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Ночью +2°, в окрестностях 0-2°. Днем +12+14°»,м – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 31 августа метеорологи зафиксировали в столице Якутии +12 градусов.

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