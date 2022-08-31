Фото: скриншот видео

В соцсетях распространяется видео происшествия на реке Лене — пассажир парома упал в воду. Как пишет паблик «Дьиикэй», инцидент произошел во вторник, 30 августа.

Барахтающемуся в воде мужчине сверху сбросили шланг.

«Он же так не сможет взобраться, — комментирует автор видео. — Ему надо подплыть сюда (к берегу — прим. ред.). У него же сейчас силы иссякнут, и тогда ему конец. Что у них, лодки нет, что ли? Почему не спускают?»

Его товарищ говорит, что мужчина за бортом пьян.

В конце концов один из спасателей перебрался за бортик и вытащил промокшего пассажира на судно.

«Фуу, слава богу», — испереживались за несчастного наблюдатели.

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