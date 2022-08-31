С 1 сентября в школах Якутии снова каждую неделю будут петь гимн России

Глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева исполнили гимн в СОШ №5, 2019 год. Фото: NewsYkt

С 1 сентября в каждой школе Якутии, как и по всей стране, в начале учебной недели будут исполнять гимн России, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Республиканский указ об исполнении гимна

Напомним, в Якутии такую традицию учредили еще в 2019 году. Тогда глава Якутии Айсен Николаев издал указ «О проекте „Мы — будущее России!“».

«Воспитание патриотизма и формирование гражданской ответственности у подрастающего поколения должно стать приоритетом для всей системы образования республики. А воспитание детей — будущего Якутии — в русле нравственных и духовных ценностей нашего народа должно стать делом всего общества», — сказал он.

На основе указа главы республики министр образования и науки региона Владимир Егоров подписал приказ с целью воспитания «социально ответственной личности, патриота».

Тогда каждый учебный день обязали начинать с гимна. Однако очень быстро у учителей возникли вопросы: должны ли дети петь или достаточно будет прослушать из динамиков? Кто ответственен за исполнение гимна в школе? И другие неясности. Некоторые честно признались, что и сами не знают слов песни. Многих не устроило, что это нужно делать каждый день. И постепенно инициатива позабылась.

Указ президента России о гимне

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об использовании в школах флага, герба и гимна России.

13 апреля 2022 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее изменения в госпрограмму «Развитие образования».

И в 2022-2023 годах все школы будут оснащены государственной символикой за счет средств нацпроекта «Образование».

Отмечается, что практика исполнения гимна является важным элементом патриотического воспитания школьников.

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