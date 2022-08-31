В Якутии стартовала прививочная кампания против гриппа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двойное инфицирование гриппом и коронавирусом может привести к острым осложнениям, поэтому в сезон ОРВИ и гриппа важно быть привитым.

На это обратила внимание министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева, сообщает оперштаб Якутии

«Наступает сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. Очень важно быть привитыми, поскольку наслоение двух серьезных вирусных инфекций может привести к худшему прогнозу. В связи с этим в республике стартует прививочная кампания против гриппа», — сообщила Лена Афанасьева.

Также в республике продолжается кампания по вакцинации от ковид. Первый компонент получили 662 611 человек — 92,4% от взрослого населения. Ревакцинацию прошли 71% от количества людей, у которых наступил срок повторной вакцинации. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Якутске, Алданском, Верхоянском, Горном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах.

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