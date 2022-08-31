В Таттинском районе Якутии в ДТП-перевертыше из-за пьяного водителя погиб один человек

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 30 августа в Таттинском районе на дороге Туора-Кюель — Ытык-Кюель произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

59-летний водитель на Mazda Proceed Levante вместе с пассажиром-ровесником днем выехал из села Туора-Кюель в сторону села Ытык-Кюель. В селе Ытык-Кюель они забрали своего знакомого, 31-летнего мужчину и выдвинулись обратно в Туора-Кюель.

Через 14 километров пути водитель не справился с рулевым управлением, и машина перевернулась. Никто в салоне автомобиля не был пристегнут.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате происшествия все трое были госпитализированы в Таттинскую центральную районную больницу с различными травмами. Через некоторое время один из пассажиров — 59-летний мужчина — скончался в хирургическом отделении.

Водитель имеет 21-летний стаж вождения, в течении года к административной ответственности привлекался один раз за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Согласно медосвидетельствованию, водитель был нетрезв. Результат показал 0.950 мг/л выдыхаемого воздуха.

Все обстоятельства и причины ДТП выяснит следствие.

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