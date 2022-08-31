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Общество31 августа 2022 2:58

В городе Нерюнгри 30 августа выпал снег

Температура воздуха составила плюс шесть градусов
Мария МАКАРОВА
Фото: t.me/neruinfo

Фото: t.me/neruinfo

Вечером 30 августа жители города Нерюнгри были удивлены — в городе выпал первый снег. Как правило, в этом районе снег обычно выпадает во второй половине сентября, а то и намного позже. В этот день термометры зафиксировали температуру в плюс шесть градусов Цельсия.

Фотографиями и видео природного явления пользователи поделились в социальных сетях.

«Сперва не поверили, а потом вышли на балкон, а там снег», — делятся жители Нерюнгри.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

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