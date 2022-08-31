За кражу с банковского счета собутыльницы житель Намского района осужден почти на 3 года лишения свободы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд огласил приговор жителю села Намцы, укравший деньги с банковского счета, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В мае 38-летний житель села Намцы пришел в гости к своей знакомой. Застолье затянулось, и запас алкогольных напитков иссяк. Ради продолжения банкета хозяйка дома неоднократно отправляла мужчину в магазин за спиртным, передав ему свою банковскую карту и продиктовав пароль.

Гость решил воспользоваться доверчивостью своей подруги, и в одном из банкоматов села несколько раз снял с ее счета деньги. В общей сложности он похитил 10 700 рублей.

Против мужчины было заведено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража чужого имущества с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Как выяснилось, у злоумышленника есть непогашенная судимость. С учетом этого суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на 2 года 9 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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