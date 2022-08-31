В Якутске полицейские поймали бутлегера, торговавшую алкоголем с машины

Фото: МВД по Якутии

В ходе рейдов участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних выявили три эпизода незаконной продажи алкоголя, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Была поймана 37-летняя женщина, которая занималась торговлей пива и крепких алкогольных напитков из автомобиля «Ниссан» по улице Дзержинского. На месте изъято 132 литра алкоголя.

Фото: МВД по Якутии

Также установлено, что в магазине по улице Мархинка продали пиво несовершеннолетнему. А в алкогольном маркете на улице Можайского продавец отпускала алкоголь в запрещенное ночное время. На месте изъято 143 литра алкогольной продукции. По всем фактам нарушений составлены административные протоколы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.