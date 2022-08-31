В Якутии выявлено 658 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 31 августа в Якутии зарегистрировано 658 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 460 случаев, в Мирнинском районе — 20, в Мегино-Кангаласском, Хангаласском районах — по 18 случаев, в Намском — 15 случаев, Нюрбинском — 13, Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском районах — по 11 случаев. В 18 районах республики — от двух до девяти случаев заражения.

За сутки лабораториями республики проведено 4 082 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 499 544 теста.

За последние сутки госпитализировано 30 человек, выздоровело 605 человек. Лечение в стационарах получают 5,1% больных, в амбулаторных условиях — 94,9%. Из 435 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 27,1%.

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