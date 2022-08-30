В Якутске отремонтировали дорогу к школе-интернату

Фото: мэрия Якутии

В Якутске завершают ремонт дороги, которая ведет к Республиканской специальной школе-интернату для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Сейчас готовность дороги составляет 90% – ремонт полностью завершат уже после начала учебного года, 10 сентября.

Сейчас рабочие обустраивают автобусные карманы и пешеходные переходы. Само дорожное полотно уже уложено, также обустроены обочины и нанесена дорожная разметка.

«Отметим, в прошлом году по муниципальной программе «Светлая столица» вдоль дороги были установлены новые уличные светильники», – добавили в мэрии.

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