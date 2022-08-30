Пожарные спасли жилой дом в Якутии

Фото: МЧС Якутии

Минувшим утром якутские пожарные спасли жилой дом. Возгорание произошло в поселке Чернышевский в Мирнинском районе. Там загорелся двухэтажный дом на улице Энтузиастов.

Сигнал пожарным поступил в 06:42, через четыре минуты на месте был первый пожарный расчет. К тому моменту пожар еще не успел разгореться, но уже было заметно открытое пламя в районе электрощитка.

Пожар был быстро потушен, в итоге дом серьезно не пострадал. В МЧС предположили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

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