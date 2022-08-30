В Якутске обустроят 12 воркаут-площадок

Фото: мэрия Якутска

В Якутске в этом году обустроят 12 воркаут площадок. Спортивные пространства появятся как в самом городе, так и в окрестных селах. Уже обустроены две площадки в селе Кангалассы и Мархе, а ко Дню города откроются воркауты в селах Пригородный и Владимировка.

В самом Якутске площадки появятся на Сергеляхском шоссе, 1 и по улице Можайского – их также откроют ко Дню города. В сентябре воркауты обустроят на Дзержинского, Петровского, 50 лет Советской Армии, Якова Потапова и Пушкина.

«Главой города поставлена задача – создать условия, чтобы занятия спортом стали по-настоящему доступными для граждан разного возраста и возможностей во всех 15 населённых пунктах городского округа «город Якутск», – добавили в мэрии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.