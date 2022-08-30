Глава Якутии навестил многодетную семью, победившую во всероссийском конкурсе

Фото: соцсети Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев посетил многодетную семью Егоровых – они ранее победили во всероссийском конкурсе «Семья года – 2021», в номинации многодетных семей. Дина и Сергей Егоровы воспитывают пятерых детей.

Двум старшим девочкам-близнецам уже исполнилось по 12 лет, младшим девочкам – по 4 года. Единственный сын в семье отпраздновал семилетие. Несмотря на необходимость следить за детьми, оба родителя успевают работать – Сергей в строительной компании, а Дина преподает музыку.

«Егоровы рассказали о своей семье, своих увлечениях и традициях. В семье каждый, даже младшие дети, увлечены творчеством. Детишки исполнили замечательную песню про семью. Крепкая семья – основа будущего нашей республики. Желаю семье Егоровых счастья, мира и добра! Очень рад был познакомиться!», – отметил Николаев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.