Прогноз погоды в Якутске на среду, 31 августа

Фото: KP.RU

Днем 31 августа в столице республики ожидается до плюс 14 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью +3+5°, днем +12+14°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 13 градусов, штиль.

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