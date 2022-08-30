Жителей Якутии приглашают бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит

Фото: пресс-служба Минздрава Якутии

Жителей и гостей столицы республики приглашают бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусный гепатит В, С и сифилис в рамках акции «Узнай свой ВИЧ-статус!», сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

Мероприятие пройдет 31 августа с 11 до 15 часов в мобильном пункте на Комсомольской площади.

Анализы берутся из пальца руки с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических мер. В работе используется одноразовый, стерильный инструментарий и импортные экспресс-тесты 4 поколения с точностью свыше 96 %.

Отмечается, что результаты экспресс-тестирования сообщаются устно и строго конфиденциально. Телефон горячей линии: 43-01-25.

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