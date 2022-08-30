В Вилюйском районе Якутии из-за роковой случайности в ДТП погиб велосипедист

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Около полуночи 29 августа на на 568-м километре ФАД «Вилюй» в Вилюйском районе произошел смертельный наезд на велосипедиста, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

60-летний водитель на Toyota Fielder ехал из города Вилюйска в сторону села Сосновка и наехал на 63-летнего велосипедиста, двигавшегося в ту же сторону.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате аварии велосипедист скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель рассказал, что навстречу ему ехал автомобиль с одной включенной фарой. Не поняв, какая именно из фар работает, он решил для подстраховки проехать по обочине дороги и врезался в велосипедиста на скорости 90-100 км/ч. Погода ночью была пасмурная, а искусственное освещение отсутствовало.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

У водителя Toyota Fielder около 30 лет вождения, к административной ответственности за нарушение ПДД в течении года мужчина не привлекался. В аварии он не пострадал, был пристегнут и трезв.

Все обстоятельства и причины произошедшего ДТП выяснит следствие.

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