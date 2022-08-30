В Якутии пьяное катание на моторной лодке закончилось гибелью пассажира

Фото: якутский отдел Восточного межрегионального СУТ СК России

В Олекминском районе нарушение правил безопасности движения и эксплуатации моторной лодки повлекли по неосторожности смерть человека. За это перед судом предстанет мужчина, управлявший судном, сообщает якутский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.

2 июня 2022 года около 11 часов дня двое пьяных мужчин решили переплыть реку на лодке марки «Прогресс - 4». В районе речки Чыалагас моторка последовала вниз по течению протоки реки Лена. В этот момент пассажир, который находился в кормовой части судна, упал за борт в воду. Его тело из воды извлекли водолазы 7 июня. Погибшим оказался 38-летний местный житель.

По данному факту против судоводителя было заведено уголовное дело по части 2.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование было завершено и с обвинительным заключением якутского транспортного прокурора направлено в суд для рассмотрения по существу.

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