В Якутии выявили самые спортивные команды осужденных исправительных колоний

Фото: УФСИН Якутии

Подъем гири, перетягивание каната и забеги осужденных, одобренные надзирателями. В поселке Мохсоголлох Хангаласского района прошла XVI Спартакиада между командами осужденных исправительных учреждений, сообщает пресс-служба УФСИН Якутии.

В программу Спартакиады вошли мас-рестлинг, гиревой спорт, перетягивание каната, армрестлинг, эстафета, бег на 100 метров и национальные виды спорта: ус тогул ус (национальные прыжки), тутум эргиир (якутская вертушка).

Фото: УФСИН Якутии

По итогам всех этапов золото турнира завоевали осужденные исправительной колонии № 1 Якутска, второе место заняли представители исправительной колонии № 6, третье место осталось за командой из исправительной колонии № 7 села Табага. Победители и призеры награждены дипломами и подарками.

Спортивные состязания прошли га базе исправительной колонии № 6 и были приурочены к 100-летию ЯАССР и христианскому празднику Преображения Господня. Целью таких мероприятий является вовлечение осужденных в занятия физической культурой, совершенствование спортивного мастерства и пропаганда здорового образа жизни, отметил заместитель начальника УФСИН Владимир Игнаткин.

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