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Общество30 августа 2022 1:37

Мэрию Якутска обязали за девять месяцев обеспечить многодетных на Птицефабрике и дорогами, и газом, и водой

Многодетные семьи из микрорайона Птицефабрика пожаловались, что у них нет ни газа, ни воды, ни дорог
Вера МАКАРОВА
Фото: DoskaYkt

Фото: DoskaYkt

Прокуратура Якутска через суд обязала окружную администрацию города обеспечить всей необходимой инфраструктурой — автодорогами, газо- и водоснабжением — многодетные семьи, проживающие в микрорайоне Птицефабрика. На все это мэрии дали срок в девять месяцев.

В прокуратуру с коллективной жалобой обратились сами многодетные жители микрорайона. Они заявили, что земельные участки им выдали без положенных благ цивилизации.

Правоохранители провели проверку и выявили нарушение установленных требований.

Суд поддержал заявление. И теперь муниципалитет должен в течение девяти месяцев устранить нарушения.

Однако решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

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