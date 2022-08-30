Мэрию Якутска обязали за девять месяцев обеспечить многодетных на Птицефабрике и дорогами, и газом, и водой

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Прокуратура Якутска через суд обязала окружную администрацию города обеспечить всей необходимой инфраструктурой — автодорогами, газо- и водоснабжением — многодетные семьи, проживающие в микрорайоне Птицефабрика. На все это мэрии дали срок в девять месяцев.

В прокуратуру с коллективной жалобой обратились сами многодетные жители микрорайона. Они заявили, что земельные участки им выдали без положенных благ цивилизации.

Правоохранители провели проверку и выявили нарушение установленных требований.

Суд поддержал заявление. И теперь муниципалитет должен в течение девяти месяцев устранить нарушения.

Однако решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

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