Мэрию Якутска обязали за девять месяцев обеспечить многодетных на Птицефабрике и дорогами, и газом, и водой

Фото: DoskaYkt
Прокуратура Якутска через суд обязала окружную администрацию города обеспечить всей необходимой инфраструктурой — автодорогами, газо- и водоснабжением — многодетные семьи, проживающие в микрорайоне Птицефабрика. На все это мэрии дали срок в девять месяцев.
В прокуратуру с коллективной жалобой обратились сами многодетные жители микрорайона. Они заявили, что земельные участки им выдали без положенных благ цивилизации.
Правоохранители провели проверку и выявили нарушение установленных требований.
Суд поддержал заявление. И теперь муниципалитет должен в течение девяти месяцев устранить нарушения.
Однако решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.