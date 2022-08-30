В Якутии выявлено 618 новых случаев COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 30 августа в Якутии зарегистрировано 618 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. 29 августа оперштаб региона отчитывался о 660 случаях COVID-19.

В Якутске обнаружено 427 новых случаев, в Мирнинском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Намском районах – от 13 до 28 случаев, в Вилюйском, Чурапчинском, Алданском, Верхневилюйском, Ленском, Нерюнгринском, Сунтарском, Амгинском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Кобяйском, Горном, Жиганском, Среднеколымском, Таттинском, Анабарском, Верхнеколымском, Томпонском районах – от 10 до 3 случаев.

За сутки лаборатории республики провели 1 687 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 495 462 теста.

За последние сутки госпитализировано 26 человек, выздоровело 683 человека.

Первым компонентом привиты 661 836 человек, или 92,3% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 177 753 человека, или 70,8% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Верхоянском, Горном, Кобяйском, Мегино – Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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