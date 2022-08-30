Якутянку-матерщинницу дважды оштрафовали за длинный и злой язык

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Молодая и несдержанная на язык жительница Удачного дважды оскорбила знакомую, за это ее привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Первое ругательство она выкрикнула заявительнице вечером в окно. Это услышали все вокруг.

Но на этом вспыльчивая мадемуазель не успокоилась. Она зашла в группу в мессенджере телеграм и еще раз полила грязью оппонентку уже там.

Оскорбленная женщина подала на матерщинницу заявление в полицию об унижении ее чести и достоинства.

За длинный и злой язык ее привлекли к административной ответственности по ч.ч. 1, 2 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, а также оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И назначили ей штраф в размере трех тысяч и пяти тысяч рублей соответственно.

Постановления суда не вступили в законную силу.

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