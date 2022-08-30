Полиция поймала двух мужчин, которые своровали одежду из магазина «Спортмастер» в Якутске

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Полицейские задержали подозреваемых в краже вещей из известного магазина «Спортмастер», сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Первым подозреваемым оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Он рассказал, что, зайдя в магазин, выбрал себе шорты и футболку, а в примерочной надел их под свою одежду. После чего спокойно вышел из магазина. Сумма ущерба составила около 7000 рублей. У него изъяли похищенную одежду и возбудили уголовное дело.

Также был задержан еще один любитель фирменной одежды. Им оказался 32-летний уроженец Армении. Он выбрал две футболки и также беспрепятственно покинул торговый зал. Стоимость похищенных футболок оценена в 3000 рублей.

Отметим, что кражи произошли не в один день, а о пропаже сотрудники узнали позже только во время инвентаризации. Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.158 УК РФ «кража».

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