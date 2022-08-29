Пьяный водитель с пьяными пассажирами перевернул авто в Якутии

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии пьяный водитель перевернулся на своем автомобиле. ДТП произошло в воскресенье около 11:30 на ФАД «Колыма», между селами Тюнгюлю и Нуорагана. Второй участник аварии не потребовался – горе-лихач умудрился опрокинуть авто на пустой трассе.

По данным ГИБДД, мужчина не справился с управлением, и легковушка вылетела на встречку, где и перевернулась. Водитель и двое его пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Выяснилось, что у лихача не было прав и машина была вовсе не его, а настоящий владелец авто в этот момент сидел на пассажирском сиденье. Он, кстати, тоже был пьян, как и второй пассажир. Сейчас историю проверяет полиция.

Отметим, что позже в тот же день на той же трассе произошло другое ДТП: молодой водитель мопеда со спутницей врезался в легковушку. Они оба были без защиты и шлемов, так что получили серьезные травмы и также попали в больницу.

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