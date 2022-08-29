В Якутии двое рыбаков погибли в Чурапчинском районе

Фото: СК Якутии

В Якутии двое мужчин утонули на реке Амге. Якутяне вышли порыбачить на моторной лодке недалеко от села Мындагай, однако во время рыбалки что-то пошло не по плану, и лодка перевернулась.

Всего в лодке в этот момент находились четверо рыбаков. Один смог самостоятельно доплыть до берега, еще одного успели спасти – он держался за перевернутую корму. Но двое мужчин, 1987 и 1979 годов рождения, ушли под воду.

Спасшиеся рыбаки серьезно не пострадали и отказались от госпитализации. Происшествием уже заинтересовались в СК: там проводят процессуальную проверку о гибели двоих человек.

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