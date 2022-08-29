В Якутии водитель мопеда с пассажиром попал в ДТП

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии 18-летний юноша на мопеде попал в ночное ДТП. В этот момент он ехал со своей подругой: оба были без защитной экипировки и без шлемов. Вдобавок, несмотря на темноту, парень не включил фары.

Сама авария произошла в поселке Нижний Бестях. Мопеду не уступила дорогу легковушка на нерегулируемом перекрестке. В итоге, парень с девушкой получили различные травмы и попали в больницу.

В этот же день, ранее, на той же самой трассе произошло другое ДТП. На дороге между селами Тюнгюлю и Нуорагана перевернулась Toyota Platz. Водитель не справился с управлением и опрокинул авто на встречку. К счастью, в машину никто не врезался, но водитель и двое его пассажиров также были госпитализированы.

Кстати говоря, выяснилось, что водитель не имел прав, а машина вообще принадлежала его товарищу, который пустил его за руль, а сам сел на пассажирское место. Все трое друзей в момент аварии были пьяны. Сейчас в истории разбирается полиция.

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