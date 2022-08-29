В Якутии у нарушителей за два дня забрали больше сотни огнестрелов

Фото: Росгвардия Якутии

В Якутии Росгвардия совместно с МВД проверила держателей охотничьего оружия. За два дня инспекторы обошли 562 владельца огнестрелов, и в 63 случаях обнаружили нарушения, за которые были составлены административные протоколы. Сумма штрафов за протоколы составила 66 тысяч рублей.

Более того, у нарушителей из оборота изъяли 115 единиц огнестрельного оружия. Еще шесть винтовок, хранившихся незаконно, якутяне сдали сами, добровольно. С легальными владельцами правоохранители проводили разъяснительную работу и проверяли сроки действия лицензий.

«Чаще всего владельцы привлекаются к ответственности за нарушение правил хранения, ношения, сроков регистрации и перерегистрации оружия или сроков постановки его на учет, правил перевозки и транспортирования», – добавили в Росгвардии.

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