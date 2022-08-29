В Якутии таксиста заподозрили в краже пенсии у пассажирки

Фото: МВД Якутии

В Якутии на водителя такси завели уголовное дело о краже. Мужчина увел пенсию у пожилой женщины, которая воспользовалась его услугами. Улов составил семь тысяч рублей – за эти деньги таксист теперь рискует на несколько лет отправиться в тюрьму.

Все произошло, когда пенсионерка передала таксисту свой телефон, чтобы тот вбил в него номер для оплаты заказа в банковском приложении. Однако ушлый водитель успел попутно привязать свой номер к карточке женщины. После этого он взял положенную плату и уехал.

Когда женщине на счет пришла пенсия, уведомление об этом получил и таксист: он воспользовался привязкой номера, чтобы перевести деньги на свой счет. Позже полиция разыскала хитреца – 33-летнего уроженца Киргизии. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

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