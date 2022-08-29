Прогноз погоды в Якутске на вторник, 30 августа

Фото: KP.RU

Днем 30 августа в столице ожидаются осадки, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой, утром и днем умеренный дождь, ветер западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/c. Ночью +7+9°, днем +13+15°», — говорится в сообщении.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 22 градуса, ветер 4 м/с.

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