В Якутске отопительный сезон начнется с 1 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон стартует в Якутске с 1 сентября, сообщил мэр города Евгений Григорьев в эфире передачи «Прямой разговор с городом» на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что первыми отопление получат объекты здравоохранения и социальной сферы, а параллельно будет вестись работа по подключению к теплу жилых домов.

«По закону подача тепла должна начаться при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия в течение 5 дней. Но мы этого не ждем. Уже с 1 сентября готовимся подавать тепло в социальные учреждения. Запуская котельные, будем готовы подать тепло в жилой фонд», — сказал Григорьев.

Всего в Якутске насчитывается 2943 многоквартирных дома. В 95% из них завершили промывку системы отопления, более 70% получили паспорта готовности.

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