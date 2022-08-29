В Якутске вновь участились случаи нападения собак на людей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Якутска Евгений Григорьев поручил усилить работу с владельцами собак в связи с ростом случаев укусов граждан хозяйскими животными на самовыгуле, сообщает телеграм-канал «Якутск».

Этот вопрос будет отработан с Департаментом ветеринарии республики в части усиления профилактики и административных мер.

Как сообщили «КП-Якутия» в пресс-службе Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи, с 1 июня по 28 августа в травмпункт медучреждения по укусам собак обратились 92 человек, в том числе 28 детей.

«Стоит отметить, что из этих 92 напавших собак 52 домашних, остальные 40 —бродячие», — добавили в пресс-службе.

Также Евгений Григорьев во время общегородской планерки 29 августа заявил, что город недополучил финансирование в части пожизненного содержания агрессивных собак в приюте, и поручил добиться результата в этом вопросе.

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