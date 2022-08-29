В Алданском районе Якутии спасатели отыскали заблудившуюся в лесу женщину

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

28 августа в Алданском районе спасатели Алданского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии оперативно отыскали женщину, заблудившуюся в лесу во время сбора грибов и ягод, сообщает пресс-центр ведомства.

Спасатели организовали поиски совместно с сотрудниками полиции. Они подавали звуковые сигналы с помощью сигнального громкоговорящего устройства аварийно-спасательного автомобиля. Женщина услышала их и пошла на звуки.

«В какой-то момент она попала в зону покрытия сотовой связи, до нее удалось дозвониться и, не прошло и часа, как ее нашли. Спасатели дали ей рекомендации, как не заблудиться в лесу, вручили памятку», — говорится в сообщении.

Чтобы не потеряться в лесу, заранее установите на мобильный телефон приложение с картами местности, работающее в оффлайн-режиме. Оповестите близких о маршруте, с собой возьмите заряженный телефон, одевайтесь по погоде, в яркую одежду.

«Если заблудились, по номеру „112“ вызовите помощь. Выйдите на тропинку, просеку и ждите спасателей», — советует начальник Алданского ПСО Службы спасения Якутии Максим Батуев.

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