В Амгинском районе Якутии по 30 августа объявлен траур

Фото: Анна РЫЖКОВА

В Амгинском районе Якутии с 28 по 30 августа объявлен траур в связи с кончиной главы Николая Архипова. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Отменяются все праздничные и развлекательные мероприятия, на всей территории Амгинского района будут приспущены государственные флаги.

53-летний Николай Архипов скоропостижно скончался 27 августа. Причины гибели чиновника пока не сообщаются. Врачи опровергли информацию о том, что глава умер после вакцинации от COVID-19. Другая версия гибели Архипова, выдвинутой пользователями сети — сердечный приступ. Официальная причина смерти станет известна после отчета патологоанатома.

Прощание с Николаем Архиповым состоится 30 августа с 10 часов в селе Амга Амгинского района в Доме народного творчества им. Ф. Потапова.

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