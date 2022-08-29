Якутянка Ольга Лихота стала бронзовым призером Спартакиады сильнейших по самбо

Фото: Спорт Якутии

На I Всероссийской спартакиаде сильнейших в Челябинске завершились состязания по самбо. В число призеров вошла воспитанница Нюрбинской школы самбо Ольга Лихота, сообщает «Спорт Якутии».

На соревновании якутянка Ольга Лихота выступила за команду Свердловской области. В весовой категории до 80 килограмм девушка завоевала бронзовую медаль.

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