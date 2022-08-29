В Якутске трехлетняя девочка самостоятельно ушла из детского сада

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Якутске в отношении руководителя частного детского сада возбуждено административное дело о нарушении прав обучающегося на охрану жизни и здоровья, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

18 июля этого года из этого детского сада убежала трехлетняя воспитанница. Из-за невнимательности воспитателя малышка самостоятельно покинула здание и смогла добраться до соседнего многоквартирного жилого дома. Там ее заметил неравнодушный прохожий, который отвел ребенка в ближайшее отделение полиции. Вскоре ее оттуда забрали перепуганные родители.

Воспитателю был объявлен выговор, а директора частного детского сада оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение прав обучающегося на охрану жизни и здоровья. Постановление суда еще не вступило в законную силу. Также отмечается, что частный детский сад после инцидента принял дополнительные меры безопасности.

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