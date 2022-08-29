В Якутии за сутки выявили 660 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 29 августа 2022 года в Якутии выявили 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в своем телеграм-канале.

Вчера зафиксировали 669 случай COVID-19.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Якутске — 481. В Мирнинском районе выявили 29 случаев, в Мегино-Кангаласском — 24, в Хангаласском — 16, в Намском, Усть-Алданском — по 11, в Нюрбинском, Сунтарском — по 10, в Томпонском — девять, в Вилюйском — восемь, в Верхневилюйском, Горном — по семь, в Нерюнгринском — пять, в Амгинском, Ленском, Олекминском, Усть-Янском — по четыре, в Алданском, Таттинском — по три, в Анабарском, Жиганском, Кобяйском, Момском, Усть-Майском — по два.

За сутки лаборатории республики провели 1322 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 493 775 тестов.

В больницы республики за сутки госпитализировали 13 человек с COVID-19. На 29 августа лечение в больницах получают 5,2% заболевших, дома — 94,8%.

За сутки выздоровели 397 человек.

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