Жителям Намского района Якутии рекомендуют воздержаться от посещения лесов на две недели

Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

В Якутии завершился последний этап обработки от сибирского шелкопряда в Намском районе на площади 48 557 га, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Жителям Намского района рекомендовано воздержаться от посещения лесов в течение двух недель, добавил старший госинспектор Департамента лесного надзора и охраны лесов Николай Никитин.

Мероприятия по борьбе с вредителем на территории Якутии начались с 12 августа в четырех улусах — Горном, Амгинском, Мегино-Кангаласском и Намском.

За все время проведения мероприятий обработано в общей сложности 59 221 га территории, из них: 8 026 га в Горном, 1 148 га в Амгинском, 1 490 га в Мегино-Кангаласском, 48 557 га в Намском районах.

Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

Обработку проводила компания ООО «Респект-Интер» за счет средств субвенций федерального бюджета. При работе применялся «Клонрин КЭ» — системный и контактно–кишечный инсектицид для борьбы с широким спектром вредителей, в том числе и с сибирским шелкопрядом. Также использовался эмульгатор «Авилор АВИА».

Отмечается, что инсектицид безопасен для людей и теплокровных животных в целом, обладает быстрым действием на насекомых и длительным периодом защиты культуры.

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