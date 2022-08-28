Прогноз погоды в Якутске на понедельник, 29 августа

Фото: KP.RU

Днем 29 августа существенных осадков в столице республики не предвидится, сообщают синоптики Якутского УГМС.

«Ночью без осадков, утром местами туман, днем без существенных осадков, увеличение облачности, ветер южный 5-10 м/с. Ночью +3+5°, днем +21+23°», — говорится в сообщении.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 17 градусов, ветер 2 м/с.

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