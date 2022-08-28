В Тааттинском районе 16-летний подросток сломал ногу, наехав на мотоцикле на корову

Фото: ГИБДД Якутии

Таттинского района произошло необычное ДТП с участием подростка и скота, сообщает Управление ГИБДД МВД по Якутии.

Поздно вечером 26 августа в селе Ытык-Кюель 16-летний подросток гнал на мотоцикле «Регул Мото» по дороге на приличной скорости, из-за чего наехал на скот. В результате аварии парень без каких-либо средств защиты получил оскольчатый перелом ноги.

Полицейские составили административные материалы за управление мотоциклом без водительского удостоверения, без мотошлема и документов на транспорт. Также информация о юном нарушителе передана в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующих мер.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.