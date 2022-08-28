В Якутске дорожники готовят проезжую часть у озера Щорса к асфальтированию

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

Дорожные работы проводятся на безымянном проулке, который обрамляет с одной стороны озеро Щорса также известное, как Лебединое. Об этом сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.

Речь о проулке между улицами Курашова и Ботурусская.

«У озера Щорса готовим основание под асфальтирование с применением геотекстиля. Такой метод позволяет продлить срок службы дорожной одежды, увеличить межремонтные интервалы и снизить затраты на эксплуатацию», – написал мэр столицы Якутии.

Он добавил, что укладка асфальта на этой улице начнется уже на следующей неделе.

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

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