«Мы потеряли не только главу улуса, но и замечательного человека». Глава Якутии выразил соболезнования в связи с кончиной главы Амгинского района Николая Архипова

Фото: t.me/aisen_nikolaev

27 августа стало известно о скоропостижной смерти главы Амгинского района Николая Архипова. Лидер Якутии Айсен Николаев отметил его вклад в социально-экономическое развитие не только Амгинского района, но и всей республики.

«Человек слова и дела, настоящий патриот – он искренне болел за развитие своего родного улуса, за улучшение жизни каждого амгинца. Столько планов было у него впереди, сколько бы он еще сделал... Уход из жизни Николая Архиповича для всех нас большая утрата. Мы потеряли не только главу улуса, но и замечательного человека, заботливого семьянина, друга», – написал он в своем телеграм-канале.

Выразив глубокие соболезнования родным и близким, глава республики отметил, что добрая память о Николае Архипове навсегда останется в сердцах якутян.

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