В Якутии выявлено 669 новых случаев COVID-19

Фото: KP.RU

На 28 августа в Якутии обнаружено 669 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной.

Из них в Якутске – 489 случаев, в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Мирнинском, Усть-Алданском, Нюрбинском – от 14 до 26 случаев район. В Намском, Вилюйском, Нерюнгринском, Чурапчинском, Ленском, Сунтарском, Томпонском, Горном, Верхневилюйском, Жиганском, Момском, Таттинском, Кобяйском, Оленекском, Усть-Майском, Абыйском, Олекминском – от 1 до 10 случаев.

За сутки лаборатории республики провели 2 699 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 492 453 теста.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.