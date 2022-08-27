Власти Якутии планируют реконструировать семь больниц в Нерюнгринском районе

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев заявил о необходимости реконструкции семи объектов здравоохранения Нерюнгринского района, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Это три объекта Нерюнгринской центральной районной больницы: блок Б больничного комплекса, здания женской консультации и кожно-венерологического диспансера. На них в данный момент уже разработана проектно-сметная документация.

Проекты еще по четырем объектам — капитальному ремонту взрослой поликлиники, блоков «А» и «Б» лечебного корпуса, инфекционного отделения №1 — планируется подготовить в 2023 году.

Объем финансирования, который потребуется на реконструкцию, капитальный ремонт и переоснащение медицинских учреждений, оценивается на текущий момент в 2,3 миллиарда рублей.

Напомним, ранее Айсен Николаев докладывал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости ремонта медицинских учреждений города Нерюнгри.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.