Во Владивостоке открылась выставка «Богатство Земли Олонхо» Якутии

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

26 августа в Приморской государственной картинной галерее торжественно открыли выставку «Богатство Земли Олонхо», приуроченную к 100-летию Якутской АССР, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В экспозиции выставки «В ауре космоса. Современное изобразительное искусство Якутии» представлены живопись, графика, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства из собрания Национального художественного музея Якутии.

Жители и гости столицы Приморья увидят картины художников Афанасия Осипова, Артура Васильева, Николая Курилова, Андрея Чикачева, Иннокентия Корякина, Марианны Лукиной, Михаила Старостина, Туйаары Шапошниковой и других, скульптурные композиции из дерева, бронзы и металла Семена Прокопьева, Николая Огонерова, Александра Манжурьева, произведения народного и декоративно-прикладного искусства Василия Амыдаева, Федора Маркова, Романа Пинигина, Михаила Слепцова, Анны Зверевой, Людмилы Жирковой и других. Отдельный блок составляют сценические костюмы к кинофильму «Тыгын Дархан» Дарии Дмитриевой.

100 экспонатов, включающих именные алмазы, бриллианты разной огранки, спутники алмазов (пироп, циркон, оливин) и ювелирные украшения якутских мастеров из фонда Государственного хранилища ценностей Якутии выставлены в разделе «Сокровищница Якутии. Якутск-Владивосток 2022». Центральным экспонатом стало панно из натуральных камней в честь юбилейной даты — 100-летия ЯАССР.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В рамках выставки пройдут экскурсии, квесты для детей, лекции и концертные программы.

Экспозиция «В ауре космоса. Современное изобразительное искусство Якутии» будет работать до 2 октября, «Сокровищница Якутии. Якутск-Владивосток 2022» — до 11 сентября.

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