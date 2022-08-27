В Нерюнгри продолжается капремонт проспекта Ленина

Фото: Андрей СОРОКИН

В ходе рабочей командировки в Нерюнгри глава Якутии Айсен Николаев проверил ход работ на проспекте Ленина, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Капитальный ремонт проспекта Ленина начался еще в прошлом году по указу главы республики о социально-экономическом развитии Нерюнгринского района до 2026 года. Работы ведутся поэтапно, участками. Средства на это выделены из Дорожного фонда республики.

Как доложил мэр города Леонид Олейник, укладка асфальта полностью завершена на участке от улицы Мира до Дружбы народов. Здесь также сделаны тротуары и водоотводные лотки. Сегодня асфальтирование продолжается на участке от улицы Дружбы народов до Карла Маркса.

Фото: Андрей СОРОКИН

В прошлом году также был полностью завершен участок проспекта Ленина от улицы Геологов до Карла Маркса.

Работы разделены на три этапа — в 2021, 2022 и 2023 годах. Отмечается, что в целом капитальный ремонт проспекта ведется с опережением графика.

Также в Нерюнгри, кроме капитального ремонта проспекта Ленина, в этом году сделан текущий ремонт улицы Дружбы народов. Работы завершены на участке протяженностью 800 метров.

Как уточнили в Минтрансе республики, Нерюнгринскому району из Дорожного Фонда республики на 2022-2024 годы предусмотрена субсидия в размере более 290 миллионов рублей, в том числе на улично-дорожную сеть города Нерюнгри — 192 миллионов рублей. На эти средства ведется ремонт 12,67 километров автомобильных дорог и мостовых сооружений местного значения, из них в городе Нерюнгри — 2,6 километров дорог.

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