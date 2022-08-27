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Общество27 августа 2022 7:55

Якутяне в основном переезжают в Новосибирскую область и Краснодарский край

Большинство переезжающих из республики якутян поселяются в Новосибирской области или Краснодарском крае
Вера МАКАРОВА

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Сахастат, большая часть якутян, навсегда уехавших из республики в первой половине 2022 года, переехала жить в Новосибирскую область и Краснодарский край, сообщает издание SakhaNews.

Также выходцы из Якутии облюбовали Санкт-Петербург, Москву, Ленинградскую и Иркутскую области.

Как выяснилось, многие купили квартиры и дома в указанных регионах и теперь обживают новое жилище. Также якутяне переезжают из-за учебы и смены места работы. Кстати, на работу они устраиваются в Камчатском и Приморском краях, а также в Магаданской области.

Другие распространенные причины изменения постоянного места жительства: возвращение на родину, климат, переезд к детям или родителям.

Фото: SakhaNews

Фото: SakhaNews

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