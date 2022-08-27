Прогноз погоды в Якутске на воскресенье, 28 августа

Фото: KP.RU

Днем 28 августа в Якутске температура воздуха составит до 19 градусов тепла, сообщает Якутское УГМС.

«Без существенных осадков, ветер южный 3-8 м/с. Ночью +3+5°, днем +17+19°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали плюс 19 градусов, ветер юго-восточный 4 м/с.

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