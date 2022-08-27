Глава Якутии вручил орден Мужества родителям погибшего разведчика из Нерюнгри

Фото: телеграм-канал главы Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев в Нерюнгри вручил орден Мужества родителям Дениса Кознова, трагически погибшего во время исполнения воинского долга. Об этом руководитель республики сообщил в своем телеграм-канале.

«Мы не забудем имена наших Героев, отдавших свои жизни за мир и свободу. Нерюнгринец, старший разведчик разведывательного взвода морской пехоты Тихоокеанского флота Денис Сергеевич Кознов героически погиб, выполняя свой воинский долг. Сегодня родители Дениса <...> получили награду своего сына — орден Мужества», — написал Айсен Николаев.

Также государственную награду из рук главы региона получил пулеметчик мотострелковой роты Даниил Васильев. Ему вручили медаль «За отвагу». Отмечается, что во время специальной военной операции на Украине якутянин проявил мужество и героизм, спасая своих раненых товарищей.

Фото: телеграм-канал главы Якутии

«Эти ребята — настоящие Герои, на примере которых должно воспитываться подрастающее поколение!» — такими словами заключил свой пост Айсен Николаев.

В настоящее время глава Якутии находится с рабочим визитом в Нерюнгринском районе.

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