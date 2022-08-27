Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Якутске со сквера Матери украли электросамокат Ninebot кикшеринговой компании, который стоял там для сдачи в аренду. О хищении рассказала пресс-служба МВД Якутии.
Об угоне транспортного средства в полицию сообщил его законный владелец.
Похитителя вскоре поймали. Им оказался ранее судимый 34-летний житель города. Преступник пояснил, что гулял по площади и заметил одинокий электросамокат. Рядом никого не было, и он решил присвоить «бесхозное» чудо электроники.
Ущерб оценили в 30 тысяч рублей. Похищенное у вора изъяли и вернули предпринимателю.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Кажется, это первый случай хищения кикшерингового самоката в Якутске.
Полиция и владелец компании напоминают, что все прокатные электросамокаты оснащены системой слежения, которая указывает местоположение транспортного средства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что за бесхозные электросамокаты стоят на улицах Якутска и как ими пользоваться (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.