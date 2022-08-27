Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Якутске со сквера Матери украли электросамокат Ninebot кикшеринговой компании, который стоял там для сдачи в аренду. О хищении рассказала пресс-служба МВД Якутии.

Об угоне транспортного средства в полицию сообщил его законный владелец.

Похитителя вскоре поймали. Им оказался ранее судимый 34-летний житель города. Преступник пояснил, что гулял по площади и заметил одинокий электросамокат. Рядом никого не было, и он решил присвоить «бесхозное» чудо электроники.

Ущерб оценили в 30 тысяч рублей. Похищенное у вора изъяли и вернули предпринимателю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кажется, это первый случай хищения кикшерингового самоката в Якутске.

Полиция и владелец компании напоминают, что все прокатные электросамокаты оснащены системой слежения, которая указывает местоположение транспортного средства.

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